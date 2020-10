Coronavirus, Arcuri: «Non siamo ai numeri di marzo ma stiamo vivendo un nuovo dramma» LA DIRETTA

Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, fa il punto della situazione in conferenza stampa: «Non siamo agli stessi dati di marzo, prima rincorrevamo il virus e ora lo stiamo intercettando, riuscendo a ridurne i danni. I numeri sono molto diversi, ma non posso dirvi che va tutto bene. Stiamo vivendo un nuovo dramma, diverso da quello precedente».

«Il 21 marzo c'erano 6.557 contagiati, quel giorno morirono 793 italiani. Fino a quel giorno il 9% dei contagiati era morto e solo l'11% guarito. Fino a ieri, invece, il 6% dei contagiati purtroppo non c'è più, ma il 47% è guarito. A marzo il 52% dei positivi si curava a casa, ieri il 95%. Il 7% era in terapia intensiva, ieri lo 0,6%. Siamo in un altro mondo, prima il virus correva più forte di noi, correva e uccideva. Ora lo inseguiamo e lo colpiamo» - le parole di Domenico Arcuri - «A marzo i focolai erano negli ospedali, oggi purtroppo nelle famiglie. In tutto il mondo c'è un contagiato ogni 178 abitanti, la situazione è delicata ovunque, non solo in Italia. Da noi il problema non sono le terapie intensive, ma l'affollamento degli ospedali».

Il commissario straordinario all'emergenza ha poi lanciato un appello ai cittadini italiani: «Dobbiamo raffreddare questa curva, altrimenti non c'è sistema sanitario che regga. Dobbiamo tutti muoverci il meno possibile, solo se necessario».

