Coronavirus, anziani coniugi di nuovo insieme: il ricovero li aveva separati. «Non possiamo stare lontani»

Ricoverati insieme nello stesso ospedale e nello stesso reparto, erano in stanze diverse e non potevano vedersi. Ma, 91 anni lui, 71 lei, insieme da 43 anni, ora sono tornati insieme: «Eravamo io in una stanza e lui nell'altra, lo sentivo respirare ma non potevo vederlo», ha raccontato la donna all'agenzia ANSA, dopo aver rivisto il marito. I due erano ricoverati in un, dove sono stati lontani per una settimana perché entrambi infetti da Covid-19. Da quando si sono conosciuti e innamorati, quarantatré anni fa, «al cinema dell'oratorio del paese» in cui Annamaria distribuiva i biglietti, non avevano mai vissuto separati.Carlo indossa una mascherina protettiva, è semidisteso sul letto nella stessa camera di Annamaria al Winter Garden Hotel di Grassobbio, che accoglie gli ex pazienti ospedalieri del territorio guariti da Covid-19 per completare i 14 giorni di isolamento con l'assistenza medica e sanitaria degli Operatori Sanitari Associati (OSA). «Lui veniva da Dalmine e io abitavo a Almenno San Savatore», ha raccontato Annamaria Panza all'ANSA, senza nascondere una lacrima di commozione. «Non avrei mai pensato di sposare un uomo così più anziano di me», ha detto. «Trovarsi è una bella cosa», ha aggiunto Carlo Locatelli.Annamaria e Carlo: lei ne ha 71 e lui ne compie 91 ad agosto, «ma la differenza non si sente perché ci aiutiamo a vicenda», dicono. Non hanno figli e a prendersi cura di loro sono fratelli e nipoti. Annamaria si preoccupa di «averli fatti tribolare troppo» in questo periodo difficile, perché, se avessero potuto, se non fossero stati malati e privi di forze, si sarebbero occupati l'uno dell'altro come hanno fatto sempre.«Pensavamo a un'influenza, non sapevamo di avere questo male», spiega Annamaria: «siamo stati a casa dieci giorni ma poi non si riusciva proprio a stare in piedi». E così sono stati ricoverati, lei in una stanza e lui nell'altra, in un reparto dell'ospedale di San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo. «Sapevo che era lì vicino e per me era abbastanza - ha raccontato Annamaria - ma pensavo che non avrei voluto andare via senza di lui. Anche se ha vent'anni più di me, non vedrei la mia vita senza».Se i tamponi risulteranno negativi, tra qualche giorno i due coniugi torneranno a casa, «nel nostro nido», e riprenderanno la vita di sempre. «Una vita ritirata», come la definiscono, tanto che non si spiegano come possano essere entrati in contatto con «questa malattia», con il Coronavirus. «Se si deve guarire, si guarisce insieme, se invece dobbiamo andare, allora andremo insieme».