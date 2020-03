Coronavirus, gli anziani i più colpiti dalle restrizioni: ecco come aiutarli. Dalla spesa a domicilio all'acquisto di farmaci

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Marzo 2020, 08:31

Anziani, persone affette da patologie croniche, oncologiche o immunodepresse sono i soggetti che più di ogni altro devono restare a casa e ridurre al massimo le relazioni sociali per evitare il rischio di contagio da Coronavirus. Ma su di loro incombe un'altra spada di damocle, l'isolamento. L'impossibilità di fare la spesa, lo scarso utilizzo della tecnologia e la difficoltà di movimento potrebbero essere un'ulteriore difficoltà da superare. Per questo Leggo ha deciso di attivarsi lanciando un appello per non lasciare sole le persone che hanno più bisogno.Sono tantissime le aziende virtuose che si sono offerte di fornire un servizio di consegna a domicilio per gli anziani, ma c'è ancora tanto che si può e si deve fare soprattutto per quelle persone che non hanno una grande confidenza con il mondo degli acquisti online.Un grande patrimonio sono i condomini e chi li abita, delle micro-comunità che possono essere d'aiuto a chi non può uscire. Ci sono tantissime associazioni che in tal senso si stanno organizzando per aiutare i più bisognosi, ad esempio chi si occuperà dei medicinali dovrà rendersi disponibile anche per ritirare le ricette, oppure aiutare chi deve ritirare la pensione. Chi come la comunità di Sant'Egidio ha lasciato le mense aperte e continua a visitare anche le persone che vivono per strada portando loro non solo il cibo ma anche gel o disinfettanti per proteggersi dal contagio.