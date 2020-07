Covid in Lombardia, animatore di un campo estivo positivo: bambini e ragazzi in isolamento

Nella giornata di ieri i nuovi positivi insono stati 111, di cui 23 'debolmente positivi' e 76 risultati positivi dopo test sierologico: preoccupa il caso di un. Un animatore di un camp estivo è stato infatti trovato positivo e tutti i ragazzini e le persone che sono venute a contatto con lui sono stati messi in isolamento.In attesa degli accertamenti e del tampone, la buona notizia è che l’animatore è asintomatico e anche i ragazzi stanno tutti bene: il giovane era andato in ospedale per una visita, gli è stato fatto il tampone secondo il protocollo ed è risultato positivo. Di conseguenza i suoi contatti più recenti sono stati tutti messi in isolamento. Le attività delandranno comunque avanti, dato che - come spiega BresciaToday - i ragazzi erano stati divisi in piccoli gruppi proprio per scongiurare casi come questo.