Altro bagnino positivo al Covid 19 e chiusura di un secondo stabilimento balneare, a Sabaudia. Lo rende noto l'unità di crisi della Regione Lazio.



«La Asl di Latina ha disposto la chiusura temporanea di un altro stabilimento balneare per la positività di un bagnino. Si tratta del Lido Azzurro di Sabaudia. In corso le operazioni di contact tracing e di sanificazione dei locali». La chiusura avviene per effettuare la sanificazione e in attesa del completamento dell'indagine epidemiologica. Ultimo aggiornamento: Saturday 1 August 2020, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA