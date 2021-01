Coronavirus, via libera dell'Aifa al vaccino di Astrazeneca. «Dai 18 ai 55 anni la fascia preferenziale»

​L'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), ha approvato il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca. L'indicazione per l'utilizzo preferenziale è per la fascia d'età dai 18 ai 55 anni. Si apprende dall'Aifa.

«Con l'ok ad AstraZeneca entriamo in una fase espansiva della vaccinazione e serve tutto il personale che abbiamo selezionato». È, secondo quanto si apprende, uno dei passaggi dell'intervento del ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il vertice con i presidenti delle Regioni sulla rimodulazione del piano vaccinale. «Dobbiamo stare molto attenti a quello che ci dirà Aifa - ha sottolineato il ministro - anche in altri paesi europei le agenzie nazionali danno dato indicazioni abbastanza stringenti, come la Germania che ha autorizzato l'utilizzo del vaccino fino a 65 anni. Noi aspettiamo la nostra autorità nazionale».

Garattini: giusto l'ok dell'Aifa Il via libera dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) al vaccino Astrazeneca con la raccomandazione all'utilizzo preferibilmente per chi ha tra i 18 e i 55 anni «è una giusta scelta perché i dati disponibili riguardano l'efficacia in questa fascia d'età. Non ci sono dati che permettono di stabilire che gli anziani, che magari hanno importanti fattori di rischio, abbiano beneficio da questo vaccino». Lo ha spiegato all'Adnkronos Salute Silvio Garattini, presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. «Non ci sono studi sugli anziani al momento - ha aggiunto - ma è una situazione dinamica, speriamo che ci siano nuove ricerche che permettano di utilizzare questo vaccino anche nelle fasce d'età ora escluse».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Gennaio 2021, 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA