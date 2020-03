Coronavirus, aeroporti chiusi: nuova fuga dalla Lombardia. Pieni i treni per il Sud. Il presidente Emiliano: «State in casa per 14 giorni»

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 09:19

Dopo la fuga dalla Lombardia di pochi giorni fa, con oltre 15mila arrivi registrati in Puglia e in auto-isolamento, ieri la stazione di Milano ha registrato un nuovo pienone sui treni diretti a Sud, pienone scatenato, probabilmente, dalla chiusura di alcuni aeroporti, compreso il Papola Casola di Brindisi e l'aeroporto di Linate dopo il diffondersi dell'epidemia da coronavirus e le drastiche misure di contenimento del contagio prese dal Governo Conte.Sold out l'intercity notte in arrivo a Lecce alle 8.30, mentre alla stazione pattuglie della Polizia si preparano a controllare i passeggeri.Non resta che attendere per conoscere i dati esatti degli arrivi in tutta la regione, dati che consentiranno a scienziati e medici di stabilire quando si potrebbe avere un picco di contagi e quale sarà il periodo critico da superare per ritinere come raggiunto l'obiettivo della messa in sicurezza di ospedali e sistemi di welfare. Alla stazione di Lecce, intanto, insieme agli agenti di Polizia c'è anche il sindaco Carlo Salvemini , deciso a sensibilizzare i passeggeri in arrivo sul rispetto dell'ordinanza regionale. Ecco cosa prevede.