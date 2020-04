Coronavirus, 69enne viene contagiata mentre è ricoverata in ospedale e muore. La figlia accusa: «Dovevano proteggerla»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 16:39

È statamentre eraper altri problemi ed è. Elena Impavito è stata contagiata, nel reparto di. Dal 23 novembre era ricoverata per una patologia respiratoria, ma dopo una lunga degenza le dimissioni erano ormai vicine.che spiega che la madre era in reparto da mesi e aveva subito anche due interventi. Dopo la degenza sarebbe stata necessaria una fase di riabilitazione così il nosocomio ha chiesto a una RSA, Villa Ida, di accogliere la paziente ma la situazione covid era già in emergenza, così le viene negata la richiesta e Elena inizia la sua riabilitazione in ospedale.Le avevo detto di stare attenta, di restare nella sua stanza perché in quel reparto c'erano 4 casi di Covid», ha raccontato Caterina a FanPage. Da quel momento inizia una lunga avventura per la paziente che per i medici deve essere dimessa, ma ci sono problemi tecnici che lo impediscono: non è arrivato lo Stroller, un respiratore portatile che serve per la terapia d'ossigeno domiciliare ed è necessario per il trasferimento del paziente dall'ospedale a casa. Quando poi le dimissioni sono vicine però Elena si ammala di covid.Ora però la figlia ha annunciato una battaglia legale visto che la madre è stata contagiata in ospedale: «Volevano dimetterla senza farle il tampone, per puro caso tutta la mia famiglia non si è infettata, è una vergogna, dovevano proteggerla e l'hanno uccisa», ha affermato.