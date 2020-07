Coronavirus, 30 morti e 138 casi positivi in più: 53 solo in Lombardia, tornano a calare i malati e ricoverati

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 18:18

per conseguenze derivate dalcon il totale dei decessi che è arrivato 34.899. Ieri il dato era di 8 vittime . È quanto diramato dal ministero della Salute neldi oggi, 10 dal Veneto, 3 dal Piemonte, 2 dalla Toscana 1 dall'Emilia Romagna, 1 dalla Puglia.Con un aumento di 21.053 rispetto a ieri. Di questi 53 provengono dalla Lombardia, 31 dall'Emilia Romagna, 19 dalla Toscana e 14 dal Veneto. Sotto i dieci casi le altre regioni italiane di cui 7 ferme a contagio zero.in più torna a scendere il numero di persone attualmente positive che sono 14.242, con una diminuzione di 467 unità. Sono due in meno i pazienti in terapia intensiva e sei in meno i ricoverati con sintomi.(138 in più rispetto a ieri), di cui 34.899 morti e 192.815 guariti o dimessi, 574 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 14.242 persone, ieri era di 14.709, una diminuzione di 467 unità., 2 in meno rispetto a ieri. Di questi, 36 sono in Lombardia (dato invariato). I ricoverati con sintomi sono 940, 6 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 13.232 (459 in meno rispetto a ieri).I tamponi effettuati fino ad oggi sono 5.703.673, di cui 43.219 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 3.434.500. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.