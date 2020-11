Coronavirus, maestra positiva: chiude scuola materna. Negli Usa superati gli 11 milioni di casi DIRETTA

Coronavirus, la cronaca della giornata di oggi, lunedì 16 novembre, in Italia e nel mondo.

«Io non mi dimetto spontaneamente dall'incarico per il quale sono stato designato». Lo ha detto il commissario per la Sanità della Calabria, Giuseppe Zuccatelli, sottolineando che è disposto a lasciare solo "se mi sarà chiesto dal ministro". Zuccatelli, chiamato dal governo a sostituire Saverio Cotticelli nella gestione dell'emergenza Covid in Regione, era finito al centro delle polemiche per una frase sull’inutilità dell'uso delle mascherine.

Il sindaco di Candia Lomellina (Pavia) ha disposto la chiusura per una settimana, da domani a venerdì, della scuola materna comunale, dopo che una maestra è risultata positiva al test salivare per la ricerca del Coronavirus. Il suo convivente nei giorni scorsi aveva manifestato sintomi ricollegabili al Covid-19. L'insegnante a quel punto ha deciso di effettuare il controllo, dal quale è emersa la positività che dovrebbe ora essere confermata dal tampone. In attesa di questo nuovo esame, e di eventuali provvedimenti da parte di Ats Pavia, il sindaco di Candia Lomellina (Pavia) ha emesso un'ordinanza con la quale ha deciso la chiusura temporanea della scuola.

Negli Usa. Superati gli undici milioni di casi di coronavirus negli Stati Uniti, dove per il tredicesimo giorno consecutivo sono stati confermati oltre 100mila nuovi contagi. Lo riporta la Johns Hopkins University, parlando di 133.045 casi confermati in più rispetto a ieri e aggiornando a 11.036.935 il totale dei contagiato. Sono invece 246.214 i decessi riconducibili all'infezione, con 616 morti registrati nell'ultima giornata.

Speranza. «Resto molto prudente, ma i nostri esperti del Cts ci dicono che la curva dei contagi si va stabilizzando. Ô ancora presto per dirlo, ma ci sono valide ragioni per credere che le ultime misure comincino a dare qualche risultato». Così il ministro della Salute Roberto Speranza su “La StampA”, avvertendo che «i prossimi 7-10 giorni saranno decisivi». Per il vaccino, all'inizio avremo dosi per 1,7 milioni di persone (personale medico-sanitario e Rsa), ma per «le vere vaccinazioni di massa dovremo aspettare il secondo semestre del 2021».

