Strage in discoteca, Cassazione conferma condanne alla banda dello spray

Sono state confermate dalla Cassazione le condanne per i sei giovani del modenese accusati di aver fatto parte della banda dello spray che provocò la morte di sei persone nella calca della discoteca La Lanterna, a Corinaldo (Ancona), la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018.

La condanna in Cassazione per la strage di Corinaldo

Confermate dalla Cassazione le condanne, tra i 12 anni e mezzo e i 10 anni e 9 mesi per i sei giovani della Bassa Modenese accusati di essere i componenti della 'banda dello spray' che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 provocò la fuga di massa dal locale 'Lanterna Azzurra' a Corinaldo, ad Ancona, in cui morirono 5 adolescenti e una mamma di 39 anni schiacciati nella calca. Per i componenti del gruppo, le accuse sono di omicidio preterintenzionale, associazione per delinquere finalizzata a furti e rapine, lesioni personali anche gravi.

Ora, la sentenza - arrivata a quattro giorni dal quarto anniversario della strage - è definitiva per Ugo Di Puorto, Raffaele Mormone, Andrea Cavallari, Moez Akari, Souhaib Haddada e Badr Amouiyah. Tutti in carcere dal 2019 Si trovano tutti in carcere dall'agosto del 2019 dopo le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Ancona. Dovevano rispondere di associazione a delinquere, lesioni personali volontarie, omicidio preterintenzionale (morirono sei persone) e singoli episodi di furti e rapine. La banda era arrivata a Corinaldo quella tragica notte per fare incetta di collanine d'oro, strappate anche grazie all'utilizzo dello spray al peperoncino.

La trappola mortale

La propagazione della sostanza aveva creato l'inferno e un fuggi fuggi scomposto dalla discoteca, diventata una trappola mortale. Le pene singole: si va da un minimo di 10 anni e 9 mesi (Amouiyah) a un massimo di 12 anni e 6 mesi (Di Puorto). Complessivamente, la gang è stata condannata a 70 anni e 4 mesi di carcere.

