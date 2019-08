Sfera Ebbasta, la verità sul video all'Autogrill con il ragazzo dello spray

Giovedì 8 Agosto 2019, 11:13

Il rapperper bocca del suo agente, smentisce categoricamente di aver incontrato e di aver avuto contatti con i criminali diIn merito ai numerosi servizi apparsi e relativi al video che ritrae, attualmente indagato per la tragedia di, conall'autogrill, Pablo Miguel Lombroni Capalbo, per tuttimanager die di altri artisti, «smentisce categoricamente che il video sia relativo alla notte tra il 7 e l'8 dicembre. L'episodio ripreso nel video su cuiha già espresso una sua opinione, è avvenuto in un'altra giornata che non è possibile collocare nel tempo, considerato il numero di foto e video checoncede. L'artista, da sempre spinto da un sentimento di riconoscenza, si mostra sempre estremamente disponibile con le centinaia di fan che lo fermano tutti i giorni, per fare foto video e autografi»., come- si legge ancora nella nota dell'entourage dell'artista - hanno appreso dai media di una intercettazione in cui i due “mostri” dicevano di aver incontratoall'autogrill. Ma la cosa non risulta in nessun modo a nessuno di coloro che quella sera erano con lui.non conosce ne ha avuto mai contatti, con i criminali che quella sera hanno utilizzato lo spray e ha già espresso un secco pensiero in merito: “L'idea di aver incontrato uno di quei pezzi di m**** mi fa davvero schifo”».Shablo si associa a: «Sono stati presi e questa è l'unica cosa importante».