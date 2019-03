Incidente mortale ieri sera intorno alle 23.30 in via Cordignano, nell'omonimo paese del Trevigiano. Nel sinistro, del quale si conoscono ancora pochi dettagli, se non il fatto che un'auto è finita rovesciata in un fossato, è deceduto un ragazzo di 19 anni, residente a San Fior. Altri due giovani sono rimasti feriti, uno in modo grave, trasportato in elicottero a Trieste, mentre l'altro è stato ricoverato a Conegliano. Ultimo aggiornamento: 10:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA