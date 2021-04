Coprifuoco, verso la conferma delle 22. In settimana vertice sul nuovo pass per gli spostamenti

A quanto apprende l'Adnkronos, dovrebbe tenersi già in settimana una nuova cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza sul pass per consentire ai cittadini di muoversi tra regioni di colore diverso o partecipare a determinati eventi, a cominciare dai concerti. Obiettivo trovare una soluzione operativa già dal 26 aprile, quando inizierà la nuova fase di riaperture. Sul tavolo di confronto non dovrebbe invece trovare spazio il tema del coprifuoco, per spostare le lancette più avanti di una o due ore. «Sul coprifuoco non c'è nulla da dire, non è in discussione. Punto. Dobbiamo solo capire come rendere operativo il pass sulla mobilità», dice all'Adnkronos uno dei ministri presenza fissa alle riunioni della cabina di regia. È tuttavia presumibile che la Lega approfitterà dell'incontro per sollevare la questione, «ma su questo non troverà margini, né in Draghi né nelle altre forze di governo», assicura la stessa fonte.

Ricordiamo che nella conferenza del 16 aprile il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato le prime riaperture a partire dal 26 aprile. Ripartono bar e ristoranti, ma è stata confermata la permanenza del coprifuoco dalle 22 alle 5. A chiarire ancora di più la decisione di mantenere il divieto di uscire dalle 22 alle 5 è stato anche il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, a La Stampa, ha evidenziato come i numeri non siano ancora così buoni da abbattere le restrizioni e perciò ritiene sia ancora presto per togliere il coprifuoco.

Salvini insiste. «Chiedo di estendere le riaperture dei locali anche al chiuso e l'eliminazione del coprifuoco alle 22». Così il leader della Lega Matteo Salvini in un'intervista al Corriere della Sera. Come data Salvini indica «entro la metà di maggio. Bisogna ritornare alla normalità, con buona pace di alcuni sciagurati del Pd, come l'ex ministro Boccia (che querelerò visto che dice che io nego il Covid)».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Aprile 2021, 15:38

