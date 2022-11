Coppia trovata uccisa in casa a coltellate: è caccia all'ex marito della donna

di Redazione web

Tragedia familiare a Spinea, vicino a Venezia. Un uomo e una donna, che vivevano insieme, sono stati trovati uccisi ieri sera a coltellate nella loro casa a Spinea (Venezia), in via Leopardi. La scoperta dei cadaveri è stata fatta dai carabinieri, allertati da una figlia della donna, che dal pomeriggio non riusciva a contattare la madre. Inizialmente si era pensato a un caso di omicidio-suicidio, ma in nottata si è fatta avanti la pista del duplice omicidio. I carabinieri stanno infatti cercando una terza persona, che in qualche modo risulterebbe coinvolta nel fatto.

Caccia all'ex marito della donna

Sono proseguite nel corso della notte le ricerche dell'uomo che ieri sera, poco dopo le 21, ha ucciso un uomo e una donna in una casa di via Leopardi 9 a Spinea (Venezia). L'assassino, che a quanto si è appreso dovrebbe essere l'ex marito della donna, sarebbe scappato in automobile subito dopo il delitto. Non si esclude che alla base dell'omicidio ci sia l'incapacità di accettare la nuova relazione della coniuge. Nel frattempo, la Scientifica ha setacciato la villetta dove si è consumata la tragedia, alla ricerca di indizi utili per delineare i contorni di una vicenda ancora tutta da chiarire. I militari dell'Arma hanno esteso le verifiche anche in un paio di abitazioni limitrofe: è probabile, infatti, che le vittime abbiano cercato di trovare riparo presso i vicini prima di essere assassinate.

