Coppia muore in casa avvelenata dal monossido nel paese devastato dal maltempo: lei era seduta, lui in fuga sulle scale

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08-11-2018 13:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

RIVAMONTE AGORDINO -Marito e moglie, pare. A causare la morte dei due coniugi sarebbe stato un problema a un. L'abitazione è sotto sequestro.Li hanno trovati i carabinieri, nella loro casa dinel cuore della zona devastata daldei giorni scorsi, allertati da abitanti del paese ai quali i due non rispondevano. Si tratta di, 82enne originario della provincia die la moglie, 84enne di. La scena che si sono trovati davanti i vigili del fuoco è stata straziante: lei seduta in salotto, senza vita, lui sulle scale, forse nel disperato tentativo di trovare una via di fuga da quella morte che aveva capito che stava per sopraggiungere.