di Alessia Strinati

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Settembre 2020, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati. Un 21enne di Mestre e un 26enne padovano sono stati picchiati da una Padova dopo essersi baciati. I due stavano camminando mano nella mano quando i giovani si sono avventati su di loro, un amico ha provato a difenderli ma è stato a sua volta picchiato.I tre hanno sporto denuncia, raccontando però anche sui social quello che era successo. La coppia, che si trovava con un altro amico, stava passeggiando mano nella mano e si sono scambiati un bacio. Il gesto ha causato però l'aggressivita di un gruppo di ragazzi e ragazze che hanno iniziato ad aggredirli. In loro difesa è arrivato un gruppo di vigili urbani e poi i carabinieri. Ora le autorità stanno ricostruendo l'accaduto e con l'aiuto delle riprese delle telecamere di sicurezza sarà possibile risalire all'identità degli aggressori.«Abbiamo deciso di raccontare quello che è avvenuto perché siamo stanchi di dover far fronte a episodi omofobi. Vogliamo fare in modo che queste manifestazioni di odio e discriminazione non ci siano più», hanno spiegato le vittime in un video condiviso sui social dove hanno mostrato anche i segni delle violenze. «Mi viene da pensare anche al giovane Willy ucciso dalla mascolinità tossica e da questi comportamenti menefreghisti di fronte alla collettività e alla diversità. È giunto il momento di dire basta».