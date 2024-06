Massacra gli ex suoceri con la roncola e sgozza il cane, Andrea Bandini confessa: si è vendicato dopo essere stato lasciato

di Salvatore Garzillo

Le aveva promesso che si sarebbe vendicato, che avrebbe fatto del male ai suoi genitori e anche al suo amato cagnolino. Decine di messaggi nelle ultime settimane, in un crescendo di frustrazione e rabbia per quella relazione con Giula Imporziani terminata dopo 5 anni. Nella notte tra domenica e lunedì Andrea Bandini, un muratore 25enne, ha realizzato il suo piano: armato di una roncola si è arrampicato lungo la parete esterna dell'abitazione degli ex suoceri a San Colombano Certenoli, in provincia di Genova, ha colpito prima Karin Duspres (65 anni), poi è entrato in camera da letto, ha sgozzato il cane di piccola taglia e ferito il marito 62enne Angelo Imporziani.

Infine ha rubato le chiavi della loro Fiat 500 ed è scappato senza meta. La fuga è durata poco perché si schiantato in una curva e ha proseguito a piedi tra i boschi. Intanto i vicini di casa hanno sentito le urla d'aiuto e sono intervenuti, dando così ai carabinieri la possibilità di mettersi quasi subito sulle tracce dell'aggressore.

L'uomo non ha mai accolto la fine del rapporto con la sua coetanea ma negli ultimi tempi, da quando lei aveva iniziato a frequentare un altro ragazzo, le minacce erano aumentate per gravità e frequenza. Gli investigatori hanno scoperto che dallo scorso venerdì aveva lasciato la propria casa in affitto per nascondersi in un'altra disabitata che si trova vicino all'abitazione dei pensionati, ora ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. Inoltre aveva smesso di utilizzare il cellulare per evitare di essere rintracciato.

Il 25enne, nato a Mosca (Russia) ma con cittadinanza italiana, avrebbe 'sostanzialmente confessato' rendendo spontanee dichiarazioni ai carabinieri e ha ribadito le proprie parole durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero, assistito dal suo avvocato. Il pm ha disposto il fermo nel carcere di genovese Marassi. Bandini è accusato del duplice tentato omicidio della coppia e di aver sgozzato il cane dei due, reati aggravati dalla crudeltà.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 14:17

