Fabrizia e Roberto dispersi da domenica in montagna: riprese le ricerche. È corsa contro il tempo

Sono riprese questa mattina all'alba le operazioni di ricerca dei due escursionisti dispersi da domenica tra le montagne sopra Bagni di Vinadio, nel cuneese. Gli esperti in ricerca dispersi del Soccorso Alpino Piemontese hanno deciso di concentrare le perlustrazioni nella zona di Collalunga a oltre 2.500 metri di quota. Una squadra è già partita a piedi, ma si attende il supporto degli elicotteri per il trasporto in quota di altre squadre dato che raggiungere l'area a piedi richiede molto tempo. Al momento le basi piemontesi del Servizio Regionale di Elisoccorso e dei Vigili del Fuoco sono chiuse per nebbia, ma le condizioni meteo in quota sono buone. Nel frattempo la Guardia di Finanza sta inviando in loco un elicottero con a bordo la tecnologia Imsi Catcher che consente di rilevare la presenza di un telefono cellulare anche in assenza di segnale telefonico.

Roberto e Fabrizia sono residenti a Cuneo

Roberto Meo Colombo di 53, e Fabrizia De Lio, 38 anni, impiegati residenti a Cuneo) che risultano dispersi da ieri sera in alta valle Stura. La coppia, marito e moglie, entrambi impiegati e residenti a Cuneo, non è rientrata da un'escursione in uno dei valloni sopra Bagni di Vinadio, sopra i 2.400 metri di quota. Gli esperti in ricerca dispersi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno deciso di concentrare le perlustrazioni nella zona di Collalunga a oltre 2500 metri di quota.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 10:10

