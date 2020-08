Troppo rumore, coppia di sposi multata nel giorno del matrimonio: vigile urbano contestato VIDEO

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Agosto 2020, 12:39

«Stai rovinando il giorno più bello della mia vita». Una frase da film drammatico ma per fortuna, dietro, c'è solo una multa nel giorno del matrimonio di due sposi a Lecce . L'agente "intransigente" come direbbe Vittorio de Sica nel celebre film "Il Vigile" con Alberto Sordi entra di diritto tra le star di YouTube in questa particolare estate 2020. Il pubblico ufficiale non ha voluto sentire ragioni. Troppi clacson, troppo rumore nel centro storico della splendida città pugliese. Nessuno sconto nonostante si trattasse di un matrimonio . Quella macchina, una Citroen d'epoca noleggiata per l'occasione e regolarmente autorizzata a entrare in centro, aveva superato i "decibel" consentiti dalla legge.E per questo il vigile urbano, a Piazza Sant'Oronzo, ha tirato fuori il taccuino per prendere nota dei nomi dei trasgressori della legge. Niente foto, niente festa. Soltanto cori da stadio contro l'agente che, severissimo, compilava il modulo da 85 euro: una multa indimenticabile, purtroppo, per gli sposini che hanno pubblicato il video sui social. Condiviso molto di più del loro servizio fotografico...