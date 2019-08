Coppia denuncia la wedding planner dopo le nozze da 40 mila euro: «Ci ha truffato»

Giovedì 8 Agosto 2019, 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

rovina tutto il matrimonio. Una coppia ha denunciato la persona che avrebbe dovuto rendere il giorno più bella della loro vita perfetto a causa di alcuni problemi. Laura Andreatta,Francesca Monteleone, perché avrebbe creatopur facendo spendere ai due oltre 40 mila euro.Gli sposi hanno denunciato la donna per truffa, che a sua volta, come riporta La Repubblica, li ha denunciati per diffamazione. Secondo quanto riporta La Repubblica, la coppia padovana ha specificato che la wedding planner si sarebbe dovuta occupare solo del banchetto, ma visto il lavoro non riuscito la coppia ha detto che non avrebbe pagato i 15 mila euro necessari a saldare il conto. La Monteleone afferma che sarebbe tutta una scusa della coppia per non pagare, ma i due hanno replicato dicendo di non avere problemi di soldi e di aver pagato tutte le altre spese, solo che nel caso della donna il lavoro non è stato fatto correttamente.Gli sposi hanno raccontato di aver visto pentole sui tavoli con dentro cibo scotto che non avevamo concordato, mancava il vino, le tovaglie erano sporche e la torta nuziale era di plastica, solo coperta da un leggero strato di panna. La wedding planner si è giustificata dicendo che la torta in plastica era solo per i fuochi di artificio, che quella vera non era ancora stata tirata fuori. Come se non bastasse la coppia parla anche di estorsione: gli accordi erano di saldare il banchetto a fine cerimonia, ma 3 giorni prima arriva la richiesta di saldare il conto immediatamene o tutto sarebbe andato in fumo. Ora la vicenda è in mano ai legali.