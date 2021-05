Coppia bloccata in India per una settimana, il volo sanitario è atterrato a Pisa

È atterrato stasera verso le 22 il volo sanitario che ha rimpatriato la coppia di Campi Bisenzio (Firenze) rimasta bloccata una settimana in India, in piena emergenza Covid, con alto numero di contagi fra la popolazione locale. Parenti e amici hanno atteso Simonetta Filippi - che è positiva al Covid e deve essere curata -, il marito Enzo Galli e la bimba di 2 anni adottata nel paese asiatico. La donna ha viaggiato in una area del velivolo in bio-contenimento, mentre il marito e la bambina in una zona separata, in sicurezza sanitaria. L'aereo proveniva da New Delhi dove era decollato verso le 13 ora italiana.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Maggio 2021, 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA