Coppa Italia, la difesa: in città "casi zero" da giorni, inutile demagogia. Quella folla è sana

Napoli, la festa in strada dei tifosi diventa un caso. L'Oms: sciagurati. Il sindaco De Magistris: è stata solo felicità

Da giorni la città di Napoli è a “zero contagi”, in Campania ieri un solo positivo. Se i numeri rispecchiano la realtà, è inutile fare demagogia sulle migliaia di tifosi scesi in strada ebbri di gioia per la conquista della Coppa Italia.Certo, per qualche ora ha trionfato l’assembramento invece del distanziamento. E magari bisognava tenere la mascherina (azzurra). Ma la (sana) folla non dovrebbe far salire la febbre del contagio. Il paragone con i tifosi di Atalanta–Valencia è inopportuno: quella partita, in piena pandemia, proprio l’Oms doveva fare di tutto per vietarla.Impossibile infine pretendere di disperdere tanta gente, come gli esperti di ordine pubblico sanno bene. Ora però torni il rispetto di tutte le regole: è stata una piccola follia, il cuore che vince sulla ragione, il fanciullo che corre dietro a un pallone. La notte di festa che non t’aspetti.