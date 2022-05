Campione di boxe 24enne svanisce nel nulla: mistero a lieto fine

E' stato ritrovato a Porto Cesareo (Lecce) Damiano Cordella, il ragazzo di 24 anni, noto nella sua Copertino e non solo per essere un campione di boxe, scomparso ieri mattina alle 5. l ragazzo era uscito di casa a piedi per raggiungere via Vittorio Emanuele, sempre a Copertino, dove ha sede il negozio di ortofrutta presso il quale lavora. Avrebbe però telefonato al titolare, avvisandolo che quella mattina non sarebbe andato in negozio. E' stato ritrovato a Porto Cesareo nel primo pomeriggio di oggi, dopo una serie di ricerche, con gli appelli lanciati anche dall'amministrazione comunale.

L'allarme della famiglia

A dare l'allarme questa mattina è stata la famiglia del giovane che ne ha anche denunciato la scomparsa ai carabinieri della Tenenza di Copertino. L'ultimo indizio sul 24enne è legato alla geolocalizzazione del cellulare a Porto Cesareo. Poi più nulla. A amici e parenti hanno diffuso la foto del giovane sui social in cerca di indizi utili alle ricerche.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA