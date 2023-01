Morto nella stanza del convento: Padre Sergiu non si era presentato a messa

di Redazione web

Il Convento dei frati minori conventuali di Osimo, che presiedono il Santuario di San Giuseppe da Copertino, è sotto choc per la morte improvvisa di Padre Sergiu Chelaru, 44 anni. Ieri mattina i fedeli e i confratelli non lo hanno visto scendere per la celebrazione delle 9 e si sono preoccupati. Così sono saliti nella sua camera e lo hanno trovato riverso a terra, già senza vita.

A portarlo via è stato un malore nel corso della notte. Padre Sergiu animava le celebrazioni in basilica con musica e canto. Era arrivato a Osimo nel 2017. A dare notizia della scomparsa, che ha sconvolto i frati minori conventuali di san Giuseppe da Copertino, è stato padre Duilio Carletti via Facebook. Funerali domani alle 16 alla basilica di san Francesco. Stasera alle 21 è prevista una veglia di preghiera.

Fra Duilio Carletti annuncia la morte di padre Sergiu

«Carissimi amici, la nostra Comunità francescana del Santuario San Giuseppe da Copertino di Osimo è in lutto per la perdita per arresto cardiaco del nostro giovane Confratello Padre Sergiu Chelaru avvenuta questa mattina. Aveva solo 44 anni. Con la musica e il canto accompagnava tutte le nostre celebrazioni in Basilica. La sua morte improvvisa ci ha lasciati tutti sconcertati. In questo momento di dolore lo accompagniamo e lo raccomandiamo al Signore con la nostra preghiera. Preghiamo anche per tutti noi perché ci doni consolazione e speranza. Viva in eterno nella Liturgia del Cielo»

