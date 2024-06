Convegno nazionale dell'Ami a Catania, obiettivo un documento per migliorare il sistema della giustizia famigliare

di Redazione Web

Si terrà venerdì 14 giugno a Catania presso il “Palace Catania - UNA Sperienze” in via Etnea 218 il convegno nazionale dell'Ami (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani), presieduta dall'avv. Gian Ettore Gassani, dal titolo “Le relazioni familiari nel loro divenire: criticità delle riforme preocessuali”. L’AMI e le grandi Associazioni familiariste (riconosciute dal CNF, Consiglio Nazionale Forense) tratteranno del delicato tema della riforma Cartabia nel diritto delle relazioni familiari. Si approfondirà la questione del “Tribunale per le famiglie” di cui si attende il varo, così come contemplato dalla riforma Cartabia.

I finanziamenti mancanti nel settore famiglia

Gli avvocati matrimonialisti chiedono ampie garanzie sull’organizzazione degli uffici giudiziari deputati alla tutela dei diritti delle famiglie e dei minorenni. La riforma Cartabia, purtroppo, non ha previsto idonei finanziamenti per il settore famiglia. Mancano, allo stato attuale, 3 mila magistrati e 4 mila cancellieri nella pianta organica. Di questi 3 mila magistrati, almeno cinquecento dovrebbero essere incaricati di occuparsi del diritto di famiglia. La maggior parte dei fatti di sangue avviene nell’ambito di famiglie disgregate o di rapporti di coppia malati.

Dunque, l’emergenza dei femminicidi e della violenza in famiglia, deriva anche della lentezza delle procedure familiari.

Le richieste dei matrimonialisti

Queste alcune delle richieste e proposte di cui si discuterà: più matrimonialisti e personale di cancelleria nell'organico; ricorrere ai consulenti tecnici di ufficio nella fase decisionale delle procedure per il rispetto del contraddittorio; verificabilità della specializzazione dei magistrati in ogni distretto territoriale; previsione delle procedure di negoziazione assistita in materia di famiglia del gratuito patrocinio a carico dello Stato per garantire anche fasce economicamente più deboli.

Gli interventi

L'evento, che sarà moderato da Paolo Corsini, direttore dei programmi di approfondimenti della Rai, si aprirà con gli interventi del prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, del presidente della Corte d'Appello di Catania, Filippo Pennisi, del sindaco di Catania, Enrico Trantino e di Francesco Mannini, presidente del tribunale di Catania. L’evento sarà seguito in diretta streaming dagli avvocati in collegamento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA