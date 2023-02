Contromano in auto a 86 anni sulla statale, il video diventa virale: «Non ricordo come ci sono finito»

Un automobilista di 86 anni è diventato famoso sui social, suo malgrado. L'anziano, infatti, è stato immortalato in un video mentre percorreva, a bordo della sua Fiat Bravo, la strada statale 29 della Nurra in contromano. L'uomo si trovava sulla strada che collega Fertilia alla superstrada Sassari-Alghero, ma nella carreggiata sbagliata ed è stato filmato da un altro automobilista, nel corretto senso di marcia. Una denuncia social che è subito diventata virale.

Virale in poche ore



Il breve filmato ha iniziato a circolare prima su WhatsApp, poi è giunto alla pagina «Welcome to Favelas», raggiungendo in poche ore milioni di italiani. E come gli altri cittadini, anche la polizia stradale è venuta a conoscenza del fatto, analizzando il filmato da cui, però, non era visibile il numero di targa.

Le indagini

Per risalire al colpevole, le forze dell'ordine hanno dovuto incrociare le immagini estrapolate da varie telecamere presenti nella zona interessata e, dopo una serie di controlli, sono risaliti al proprietario dell'auto che ha commesso gravissima infrazione. Trovato il numero di targa, i poliziotti hanno convocato l'anziano che ha ammesso subito di essere l'automobilista del filmato, ma ha dichiarato di non ricordare perché procedesse contromano.

Il video

Nel video si vede l’auto viaggiare tranquilla all’altezza del chilometro 2 della Statale della Nurra, all’uscita di Sassari. Il conducente non si scompone neanche quando incrocia altri mezzi, forse perché inizialmente convinto di essere regolarmente nella corsia di destra. «Questo è pazzo», esclama l'autore del video. Poi l'86enne si è reso conto di essere nella carreggiata sbagliata e ha rallentato fino ad accostare in una piazzola di sosta. La polizia ha, poi, proceduto a revocare la patente all'uomo.

