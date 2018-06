Controllori del bus obbligati a fare 3 multe al giorno

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'invito a fare multe. Un passeggero su tre non paga il biglietto ma i, holding regionaledei trasporti, fanno solo due verbali al mese. A denunciarlo il presidente dell'Ente Umberto De Gregorio che, in un ordine di servizio, impone ai 50 controllori impegnati sui mezzi su gomma, di elevare, a partire da oggi,«I cinquanta controllori impegnati sui mezzi su gomma - spiega De Gregorio - hanno elevato da inizio anno solo 100 verbali. Ora hanno un obiettivo indicato dall'azienda, tre verbali al giorno altrimenti - minaccia - aboliamo la controlleria e risparmiamo 2 milioni di euro l'anno».L'ordine di servizio ha subito trovato l'opposizione di una sigla sindacale, ma il presidente non intende metterlo in discussione: «Se qualche sindacato difende il 'diritto a far finta di lavorare' - si sfoga De Gregorio - ne risponderà all'opinione pubblica». Nel frattempo annuncia per un giorno di giugno una sua sortita: «Farò io stesso il controllore sugli autobus per dimostrare che il dato di 33% di evasione fornitoci dal Consorzio Unico Campania è molto più vicino alla realtà dell'esiguo numero di trasgressori multati fino ad ora».La notizia è stata anticipata oggi dal Mattino e dal Corriere del Mezzogiorno. I servizi su gomma dell'Eav coprono un vasto territorio della provincia di Napoli: una ventina di linee (e 16 controllori) sono attive sulla sola isola di Ischia. Il bacino di utenza è di centinaia di migliaia di passeggeri.