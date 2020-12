Conte, la conferenza di fine anno: «Farei subito il vaccino ma aspetto il mio turno. Escludo l'obbligo. Scuola? Auspico ripartenza il 7 gennaio almeno al 50%». La diretta

Conte, la conferenza di fine anno da Villa Madama a Roma. Ecco la diretta.

FUTURO DEL GOVERNO «Il premier non sfida nessuno, ha la responsabilità di una sintesi politica e di un programma di governo. Per rafforzare la fiducia e la credibilità del governo e della classe politica bisogna agire con trasparenza e confrontarsi in modo franco. Il passaggio parlamentare è fondamentale. Finché ci sarò io ci saranno sempre passaggi chiari, franchi, dove tutti i cittadini potranno partecipare e i protagonisti si assumeranno le rispettive responsabilità. Questo governo ha prospettive di fine legislatura». Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando di un eventuale voto di fiducia in Parlamento al termine delle verifica.

VERIFICA «Dobbiamo assolutamente affrettare le risposte che il Paese attende, le risposte più urgenti. Oggi c'è l'approvazione della legge di Bilancio, il prossimo passagio urgente e il Recovery plan. Ci sono stati degli incontri ieri, dei contributi critici, adesso dobbiamo fare sintesi politica, è urgente, va fatta nei prossimi giorni, non valgono i giorni di festa - ha aggiunto il premier-. Dobbiamo dedicarci a questo, riportare nel Cdm, aprirci al confronto con le parti sociali, mandare il documento al Parlamento il prima possibile».

VACCINO «Quando inizieremo ad avere un impatto significativo potremo dire di aver concluso la fase uno (del piano vaccinale ndr), quando saranno vaccinate 10-15 milioni di persone, non credo prima di aprile». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla conferenza di fine anno rispondendo ad una domanda su quando si potrà fare un primo bilancio del piano di vaccinazione anti-Covid. Poi ha precisato: «Il vaccino, io stesso lo farei subito, ma cerchiamo di rispettare le priorità. E escludo di introdurre l'obbligo della vaccinazione».

CARCERI «Per la situazione delle carceri, in un periodo così complesso ci sono ulteriori preoccupazioni che si aggiungono. Se posso, nel complesso, per fortuna, la situazione è sotto controllo per la pandemia, su 53mila detenuti abbiamo 844 casi di positività al Covid, di cui sintomatici 35, ricoverati solo 25. Nel complesso le cautele adottate, ho verificato io stesso, ci sono». Lo ha detto Giuseppe Conte nella conferenza di fine anno. «I problemi più complessivi vanno in quadrati nel confronto con le forze politiche, qualsiasi intervento sistemico non può che passare da una sintesi politica. Ma comunque c'è stato un alleggerimento, perchè circa 2mila detenuti hanno beneficiato di alcune misure. Altre misure vanno vagliaste e discusse con le forze di maggioranza rappresentate in Parlamento», ha spiegato il premier. «C'è la massima disponibilità anche a investire per l'ediliza penitenziaria per migliorare le condizioni delle carceri e anche per la Polizia penitenziaria: abbiamo programmato assunzioni straordinarie per circa 2mila nuove unità, stanziato circa 3mln e mezzo per il pagamento degli straordinari. La situazione delle carceri è all'attenzione del governo, tutte le discussioni per le soluzioni sono all'ordine del giorno e dovremo discuterle tutte insieme».

SCUOLA «Auspico che il 7 gennaio le scuole secondarie di secondo grado possano ripartire con una didattica integrata mista almeno al 50% in presenza, nel segno della responsabilità, senza mettere a rischio le comunità scolastiche. Se, come mi dicono, i tavoli delle prefetture, hanno lavorato in modo efficace, potremo ripartire quantomeno col 50%». Lo dice il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno.

TRASPORTO «Il trasporto si è rivelato uno dei momenti più critici nella fase pandemica, perché se dovessimo rispettare il distanziamento, dovremmo quintuplicare la flotta dei mezzi di trasporto. Ma abbiamo stanziato tre miliardi per sostituire la flotta dei bus e stanziato 390 milioni per favorire il noleggio dei mezzi privati. Sono iniziative che vanno messe a terra a livello regionale».

CAMPAGNA ELETTORALE «Un'altra cosa non mi appartiene oltre agli ultimatum. Noi stiamo lavorando al futuro del Paese, stiamo lavorando per il Recovery Plan, abbiamo fatto una manovra espansiva di 40 miliardi, lavoriamo al Bilancio europeo, sono qui per programmare il futoro. Non potrei distogliermi da questi impegni per impegnarmi in una campagna elettorale».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Dicembre 2020, 12:16

