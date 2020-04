Conte in Lombardia: «Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità. Allo studio piano per famiglie e infanzia»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 20:55

tappa iniziale della sua prima visita in Lombardia da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus. Conte incontrerà il prefetto di Milano, Renato Saccone, il sindaco Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e Carlo Bonomi, da poco nominato presidente di Confindustria. Al termine della riunione Conte si recherà a Bergamo e a Brescia, n seguito a Codogno e a Lodi.«Tutti speravano di tornare presto alla normalità, ma non ci sono le condizioni per farlo, ce lo dobbiamo dire in modo chiaro e forte«. Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti al suo arrivo a Milano. «Stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare, di un liberi tutti - aggiunge - Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose giuste anche se ciò potrebbe scontentare i cittadini«. Conte sottolinea come senza »prudenza e responsabilità la curva dei contagi ci sfuggirebbe di mano».«Non possiamo affrontare la Fase Due in modo sconsiderarato, non possiamo permettercelo. Non siamo nelle condizioni ancora di tornare alla normalità».«Lo preciseremo nelle faq, ma non significa che si può andare a casa di amici, a fare delle feste. Si andranno a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o stabili relazioni affettive»: così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Milano, dove ha ricordato che «un quarto dei contagiati è negli appartamenti».«Se assumessimo comportamenti imprudenti o irresponsabili, la curva ci sfuggirebbe di mano. Con questo provvedimento già dal 4 maggio noi immettiamo 4,5 milioni di lavoratori, questo significa che ci sarà un flusso significativo che creerà nuove occasioni di contagio».«Lavoreremo per definire un protocollo di massima sicurezza per garantire a tutti i fedeli di parteicipare alle celebrazioni liturgiche, contiamo di definire questo protocollo in pieno spirito di collaborazione con la Cei».«Dispiace molto perché questo governo rispetta tutti i principi costituzionali. Dispiace di creare un comprensibile rammarico della Cei. Ci siamo anche sentiti con il presidente Bassetti, non c'è un atteggiamento materialista da parte del governo, nessuna mancanza di sensibilità. C'è sì, una certa rigidità del Cts anche sulla base della letteratura scientifica che loro hanno a disposizione sui contagi».«Ritornerò, ritornerò presto, c'è sempre una situazione di grande emergenza ma è una fase in cui forse do anche meno intralcio e meno fastidio agli operatori, ai responsabili che stanno operando in questa emergenza»Nell' affrontare i principali temi di discussione - ha detto Fontana - sono emerse alcune questioni chiave condivise da tutto il tavolo, che richiedono risposte da parte del Governo. Ho ritenuto opportuno, venuto a conoscenza dell'incontro di stasera, di consegnare un report dei lavori al presidente del Consiglio». Ecco i punti principali del documento consegnato dal governatore della Lombardia Attilio Fontana al presidente Giuseppe Conte: - sostegno alle famiglie: asili nido, servizi per l'infanzia, scuola e necessità di coniugare il rientro al lavoro dei genitori con la gestione dei figli e ipotesi di congedi parentali: il 50% della retribuzione non è sufficiente. - sostegno alle imprese: necessità di rispondere in tempi rapidi alle richieste delle aziende e semplificazione per far ripartire i cantieri e le attività produttive - Trasporto Pubblico Locale: necessità di definire chi può occuparsi, e con quale titolo (i funzionari / controllori delle aziende di trasporto non sono pubblici ufficiali), dei controlli all'ingresso delle stazioni e sui mezzi pubblici e del mantenimento delle distanze al loro interno.