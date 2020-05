Bar, parrucchieri, ristoranti e spiagge: tutte le regole per la riapertura, scende a un metro la distanza minima fra le persone

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Maggio 2020, 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

con conferenza stampa a Palazzo Chigi e con i giornalisti questa volta presenti nell'ampio cortile del Palazzo. Il presidente Conte ha parlato della riapertura, con molte attività, la grande maggioranza, che ripartiranno lunedì 18 maggio: negozi; i bar e ristoranti potranno tornare ad essere frequentati dai clienti, con le dovute distanze di sicurezza, e soprattutto si potrà tornare a frequentare gli amici. Addio anche alle autocertificazioni.ha proseguito il premier, chiarendo che «in questo momento la Lombardia sta affrontando una prova più difficile rispetto alle altre regioni, quindi consiglio a tutti i lombardi di essere particolarmente attenti. Ma in questo momento non abbiamo motivo di dire alla Lombardia che non apre. Perché non è nella fascia che giustifica la chiusura».non saranno più necessarie le autocertificazioni per spostarsi «all'interno della regione senza alcuna limitazione. Si potrà andare dove si vuole: nei negozi, in montagna, al mare. E riprende la vita sociale. Rimane il divieto di uscire per chi è positivo al virus e per chi è in quarantena o ha sintomi. Resta il divieto di creare assembramenti. In questa fase bisognerà comunque rispettare la distanza di un metro. Raccomandiamo di portare la mascherina, in alcuni casi saràobbligatoria. Da una regione a un'altra ci si può spostare per i motivi già noti. Gli spostamenti interregionali sono limitati fino al 3 giugno. Se i dati continueranno a essere incoraggianti, potremo tornare a muoverci in tutta Italia senza limitazioni». Dal 25 maggio riaprono le palestre e poi, dal 15 giugno "riaprono teatri, cinema, e sarà a disposizione dei nostri bambini un ventaglio di offerte e di attivita' ludico e ricreative. Le regioni potranno ampliare queste misure e nel caso restringerle". Per la ripresa del campionato di calcio, invece, "servono più garanzie, che ora non ci sono"Dal 25 maggio riaprono le palestre e poi, dal 15 giugno «riaprono teatri, cinema, e sarà a disposizione dei nostri bambini un ventaglio di offerte e di attivita' ludico e ricreative. Le regioni potranno ampliare queste misure e nel caso restringerle». Per la ripresa del campionato di calcio, invece, «servono più garanzie, che ora non ci sono».«riapriranno tutte le attività di commercio al dettaglio, tutte le attività di cura della persona, estetisti, parrucchieri, ma anche bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Sempre rispettando le misure e i protocolli di sicurezza». Conte si è detto «consapevole che per alcuni settori riapertura non significherà ripresa economica e rilancio degli affari», ma anche se «il decreto rilancio, nonostante una cifra considerevole di 55 miliardi, non potrà essere la soluzione di tutti i problemi, stiamo comunque dando una mano a chi può ripartire».