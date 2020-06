Consulente finanziario trovato morto nella sua auto: «Ucciso con 5 colpi di pistola alla testa»

Luciano Ollino, consulente finanziario, è stato ucciso nel torinese ieri sera, poco prima della mezzanotte. I carabinieri lo hanno trovato nella sua auto, con le mani legate e imbavagliato, sulla collina di Moncalieri: Ollino sarebbe stato ucciso con 5 colpi di arma da fuoco calibro 6.35 alla tempia sinistra, stando ai primi rilievi dei militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo del Comando provinciale.



La vittima, trovata senza vita a bordo della sua Bmw di colore bianco parcheggiata lungo una traversa sterrata di strada Comunale da San Vito a Revigliasco, nel pomeriggio di ieri si era allontanata dalla sua abitazione a Moncalieri dove era residente.

A dare l'allarme era stata una delle figlie, che non vedendo il padre rientrare a casa per cena ha avvisato i carabinieri. Le modalità in cui è stato ucciso Ollino fanno pensare ad una esecuzione, ma al momento nessuna pista viene esclusa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA