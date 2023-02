Il consigliere e la foto con le ballerine sexy: bufera social, lui rimuove il post. «L'ha scattata mia moglie»

di Redazione web

Un gruppo di foto di una domenica sulle piste da sci, che ritrae un gruppo di sciatori, tra cui Luigi Faccia, consigliere comunale dell'Aquila, con delega allo sviluppo del Gran Sasso, con sorrisi, tante allegria e due ballerine in perizoma e calze a rete in posa ammiccante. Tanto è bastato per innescare decine di commenti negativi su Facebook, tra cui molti colleghi dell'opposizione, al punto che il politico ha cancellato il post dal social, scrive Il Centro.

Post discutibile

«Sono costretto ad eliminare il post sull’Apres Ski di domenica sera a Fonte Cerreto, ho visto in alcuni commenti, la volontà di dare una diversa interpretazione a una serata di festa, piena di gioventù che in tutto il mondo sarebbe stata normalissima. Non era nelle mie intenzioni la mercificazione del corpo delle ballerine...Per finire, mi scuso con chi ha organizzato una serata dove erano presenti centinaia di giovani aquilani appassionati di montagna» scrive Faccia nel post, per giustificarne la cancellazione.

Indignazione dell'opposizione

Ma le foto hanno fatto rapidamente il giro del web. «Il fatto che chi ha pubblicato il post lo abbia poi rimosso è un buon segnale. Un’ammissione di aver sbagliato», ha affermato la consigliera comunale di opposizione Emanuela Iori. «Questi sono i maschi della destra. Aspetto le azioni dei maschi che si definiscono “perbene”, lontani da questo. Aspetto, senza grandi speranze che riservo a persone alte. Poche» le parole della collega Simona Giannangeli.

La risposta di Faccia

Ma Faccia risponde ancora: «La festa è stata organizzata in un locale privato, alla Villetta. In tutte le stazioni sciistiche, a fine giornata, si usa festeggiare e chiamare queste ragazze per animare la serata. È una cosa innocente: eravamo 4-5 maestri di sci e abbiamo deciso di fare qualche foto. Non era assolutamente un voler mercificare le donne, tanto che una delle foto l’ha scattata mia moglie. Finito di lavorare avrò anch’io diritto di andare a fare una birra insieme agli amici, senza che tutto questo scateni una bagarre».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 12:50

