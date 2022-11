Consegna una pizza e salva la vita a una donna. Il pizzaiolo eroe: «Lei ansimava dietro alla porta»

di Redazione web

Una pizza può anche salvarci la vita. E' quello che potrebbe aver pensato la cliente di una pizzera di Grosseto, che è stata soccorsa proprio dall'uomo che le stava consegnando una pizza. Il protagonista del salvataggio è Giovanni Di Meo, il proprietario di una pizzera nel centro della cittadina toscana. Il pizzaiolo è andato a consegnare la pizza, ha suonato alla porta, ma con il cartone in mano, ha intuito che qualcosa non andava: la cliente, infatti, stava respirando in maniera anomala.

Francesco Valdiserri, il commovente tweet della mamma: «Stavamo affondando ma un'incredibile onda di affetto ci ha tenuto a galla...»

Chiamata ai soccorsi

Di Meo, allora, non si è fatto prendere dal panico e con il cellulare ha chiamato subito i soccorsi. «Dovevo consegnare una pizza, – racconta il pizzaiolo a Il Tirreno - ma al momento di consegnarla ho sentito solo ansimare dietro la porta di casa. Non vorrei dire altro per privacy, solo ringraziare i vigili del fuoco e l'ambulanza per il tempestivo intervento» dice ancora il proprietario della pizzeria, che augura alla signora di potersi riprendere dal malore, nella speranza che il suo intervento possa averle salvato la vita.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Novembre 2022, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA