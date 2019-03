Congresso famiglie, Verona blindata per cortei di protesta

LEGGI ANCHE

Verona si blinda, centinaia di agenti sono stati mobilitati per la contromanifestazione in programma sabato pomeriggio che ospiterà i partecipanti ai cortei di protesta contro il 13/o Congresso mondiale delle famiglie, che culmineranno con il corteo dalla stazione di Porta Nuova alle 14.In mattinata è previsto un incontro con flash mob cui hanno annunciato la propria presenza esponenti del centrosinistra tra cui Laura Boldrini, Livia Turco e Susanna Camusso.La situazione è monitorata dalle forze di polizia, dalla polizia municipale e da 200 telecamere di videosorveglianza già dai caselli di Verona Sud sull'A4 e Verona Nord, sull'A22 Autobrennero. «Zona rossa» fissata in piazza Bra, in particolare il palazzo della Gran Guardia dove è in corso il Wcf.