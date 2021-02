Oggi è il giorno dei funerali di Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso in Congo in un'imboscata insieme all'ambasciatore italiano nel Paese africano, Luca Attanasio. A Sonnino, in provincia di Latina, il paese dove era nato il militare, è giornata di lutto con le bandiere a mezz'asta: diverse le iniziative del Comune per rendere omaggio al giovane, cnhe doveva sposarsi quest'estate.

Dopo i funerali di Stato che si sono svolti ieri a Roma, per Iacovacci oggi sarà la volta delle esequie nella Abbazia di Fossanova alle 14.30. «Ci sarà il vescovo di Latina Mariano Crociata, insieme ad alcuni sindaci della provincia, rappresentanti dell'Arma dei carabinieri ed europarlamentari. All'interno dell'abbazia potranno esserci al massimo un centinaio di persone, il resto parteciperà dall'esterno», ha spiegato il sindaco di Sonnino Luciano De Angelis.

L'uccisione del carabiniere trentenne, in procinto di sposarsi, ha scosso profondamente la comunità sonninese che si è stretta attorno alla famiglia. Oggi dalle 14.30 alle 15.30, in concomitanza con le esequie, è previsto che le attività restino chiuse; stamattina sarà osservato un minuto di silenzio nelle scuole.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 13:08

