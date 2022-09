Confusa e sola di notte, ragazza di 24 anni vaga sul litorale: drogata e violentata?

di Redazione web

I carabinieri l'hanno ritrovata in condizioni di totale confusione. Una giovane di 24 anni, in vacanza a Quartu in Sardegna, è stata rintracciata dai militari dell'Arma mentre stava camminando completamente sola, di notte, tra venerdì e sabato, sul litorale di Quartu.

La 24enne, originaria della Polonia, era barcollante e in stato confusionale. La pattuglia dei carabinieri l'ha avvistata in condizioni tali che hanno richiesto il loro immediato intervento.

Impaurita e confusa

La 24enne polacca è stata portata al Policlinico di Monserrato per essere sottoposta ad una serie di visite mediche, per stabilire se sia stata drogata e violentata; la prima ipotesi degli inquirenti, infatti, è che la giovane turista sia stata adescata, drogata e stuprata.

Nelle prossime ore la diagnosi dei medici, fornirà un quadro più chiaro ai magistrati.

