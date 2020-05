Conferenze digitali: nasce il primo palinsesto di appuntamenti web sui temi della società italiana

Post Covid-19 tutta Italia è ai blocchi di partenza, pronta a correre per riguadagnare il terreno perduto. Ma ci si trova davanti a un paesaggio sociale ed economico irriconoscibile. Con la pandemia il mondo è cambiato, i vecchi punti di riferimento quasi non valgono più. Ecco perché DOC-COM ha deciso di lanciare “Tempo di Rinascita - Scenari, Idee, Progettualità”, un palinsesto di conferenze digitali per un confronto a più voci sul mondo che sta cambiando.



Una serie di appuntamenti che coinvolgeranno imprenditori, esperti e giornalisti di vari settori. Obiettivi: analizzare il presente con strumenti nuovi, mettere in rete la conoscenza e le esperienze, condividere possibili soluzioni a breve e lungo termine. Trasformare la confusione in concretezza, lucidità, sintesi, esempi.

DOC-COM parte dai propri settori di riferimento – turismo, hospitality, food, wellness, design, moda, arte e spettacolo – per delineare una risposta collettiva. Grazie al contributo di tutto coloro che hanno accettato di mettere a fattor comune le loro competenze.



In un'epoca in cui, a causa della crisi, rischia di affermarsi un modello miope e spietato di concorrenza, viene valorizzata una competitività sana, stimolante, che non perde di vista l'importanza di promuoversi come "sistema paese", coordinando gli sforzi. Ci si rialza insieme, cooperando, o si fallisce: è la stessa filosofia delle Rete Doc, il più grande network di cooperative in Italia nei settori creatività, cultura, musica e spettacolo, di cui DOC-COM è parte.

