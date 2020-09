Sono 65 le persone messe in quarantena dopo che due studenti, in due istituti diversi nel trevigiano, sono risultati positivi al Covid 19. Una bambina di una Scuola dell'Infanzia del Distretto Conegliano, familiare di positivo già noto, ha portato all'attivazione della quarantena per due classi (totale di 34 bimbi), oltre che per tre maestre e un insegnante di sostegno.

In un Istituto Superiore del Distretto Asolo, invece, è risultato positivo al Covid 19 uno studente e pertanto è stata disposta la quarantena dei compagni di classe (25), che proseguiranno l'attività didattica da casa. Nessun provvedimento per i docenti e per i genitori dei ragazzi messi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Settembre 2020, 19:13

