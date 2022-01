Concordia, ore 21,45: al Giglio suono delle sirene e fiaccolata in onore delle 32 vittime

Una fiaccolata per ricordare. Esattamente alle 21,45 e 7 secondi, stesso orario in cui 10 anni fa la nave da crociera Costa Concordia si schiantò contro gli scogli dell'isola del Giglio, le imbarcazioni a Giglio Porto (Grosseto) hanno fatto risuonare le loro sirene per la 'tufata' in onore delle 32 vittime del disastro.

In chiusura di giornata, alle commemorazioni del naufragio è seguita una fiaccolata e una preghiera per le vittime e la scopertura di una lapide con la 'Preghiera dei naviganti' affiancata a un'altra con i nomi di tutte le vittime, installate presso il molo di levante.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 22:15

