Concetta Russo uccisa da un proiettile vagante mentre festeggia Capodanno in casa sua ad Afragola: aveva 45 anni Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio







di Redazione web Stava festeggiando il Capodanno in casa sua ad Afragola, quando è stata raggiunta da un colpo d'arma da fuoco alla testa. È morta così Concetta Russo, donna di 45 anni nata a Napoli. Era insieme ai parenti quando è accaduto il dramma. La donna era giunta in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli con un mezzo di soccorso del 118 intorno all'una della scorsa notte e le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Questa mattina, dopo ore di agonia, è deceduta. Le indagini Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio da parte dei carabinieri di Afragola e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Ferita donna a Forcella Solo sfiorata, invece, una tragedia simile a Forcella, dove una donna di 47 anni è stata ferita all'addome poco dopo la mezzanotte ed è stata trasportata in codice rosso al Vecchio Pellegrini. Era stata raggiunta da un proiettile vagante mentre si trovava affacciata sul balcone. Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Gennaio 2024, 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA