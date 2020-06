«Sei una comunista di m... Viva il Duce». E massacra di botte la moglie: arrestato

Isabella Rauti, violenza sulle donne: «Anche io sono stata una vittima. A 20 anni presa a schiaffi dal fidanzato»

Raggiunti dai carabinieri, la ragazza, 24enne italiana, è stato trasportato al pronto soccorso e medicata al naso con una prognosi di quattro giorni, mentre il suo fidanzato, responsabile di averla aggredita nel corso dell'ennesima lite, è stato accompagnato in caserma. Su disposizione della Procura di Bologna , il giovane aggressore, con precedenti specifici e in materia di droga, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell'audienza di convalida dell'arresto. I carabinieri di Bologna, invece, hanno arrestato un 23enne per media picchiato il padre, 58nne marocchino ei due fratelli di 18 e 15 anni, durante l'ennesima famiglia familiare. All'arrivo dei militari, il giovane, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, è stato ammanettato e, su riserva della Procura di Bologna , è stato condotto in carcere

Durante una l. Poi, all'arrivo dei carabinieri , l'uomo, 39 anni, di Pieve di Cento, è andato su tutte le furie, urlandole contro frasi come «di m ..,» e «Viva il Duce », indicando un busto raffigurante Benito Mussolini . Il 39enne, con precedenti per reati contro la persona e in materia di droga, è stato riportato alla calma dai militari che lo hanno ammanettato e condotto in caserma.La donna, invece, è stata trasportata al pronto soccorso e medicata alla testa con unadi quattro giorni. Su disposizione della Procura di, il 39enne è stato poi portato in carcere.Nelle ultime ore, inoltre, i carabinieri sono intervenuti per altri due episodi diin famiglia e lesioni personali. A Castiglione dei Pepoli, nel Bolognese, un 27enne è stato arrestato per aver preso un pugni sul naso la fidanzata. È successo ieri notte, quando due militari, liberi dal servizio, si sono accorti che un ragazzo stava inseguendo una ragazza col volto coperto di sangue che chiedeva aiuto.