Il Comune dove puoi richiedere il tuo certificato di morte. E scatta l'ironia social: «Non vedo l'ora di compilarlo»

C'è scritto proprio certificato di morte. Ed a richiederlo è il "sottoscritto", cioè colui che all'ufficio comunale di Potenza, prende il foglio precompilato per chiedere alcuni documenti allo sportello. A diffondere il documento è Luciano Petrullo, avvocato che in un post su Facebook ha fotografato il foglio del comune, per denunciare l'anomalia.

Certificato di morte

«Lo spettacolo più bello lo offre sempre il comune di Potenza. Il sottoscritto che chiede il proprio certificato di morte è la cosa più bella che la burocrazia mondiale possa offrire. Maestri, ecco, non c'è altra parola da usare. Dar vita a un defunto, questo è il miracolo più bello del nostro comune, anche se solo per ottenere un Certificato della propria morte. Non vedo l'ora di morire e di riempire il modulo. Sai che emozione» è il commento sarcastico del legale, che arricchisce il post fotografico.

Un refuso

L'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Potenza si affretta a spiegare che si tratta solo di un refuso, immediatamente corretto nei nuovi moduli, scrive l'Agi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 19:59

