Ballottaggio in sei Comuni, occhi puntati sul risultato di Lecco

In Lombardia sono sei (sugli 84 coinvolti in questo turno di elezioni amministrative) i Comuni che dovranno tornare alle urne per eleggere il sindaco. Sfida tutta da giocare a Lecco dove la scelta è fra Giuseppe Ciresa, 73enne candidato del centrodestra che al primo turno ha raccolto il 48,7% delle preferenze e Mauro Gattinoni del centrosinistra che si è fermato al 41,7%. Nella provincia di Milano sarà ballottaggio a Corsico dove il dem Stefano Ventura era in vantaggio al primo turno sul sindaco uscente Filippo Errante (sostenuto stavolta però solo da FdI e Lega). Ballottaggi anche a Legnano, Viadana e Voghera, dove al primo turno era in vantaggio il centrodestra. A Saronno testa a testa fra il sindaco uscente Alessandro Fagioli (centrodestra), che ha ottenuto il 36,6% delle preferenze e Augusto Airoldi (Pd e civiche), subito alle sue spalle con il 34,6%. Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 06:00

