Comunali 2021, domenica e lunedì i ballottaggi. Occhi puntati su Roma e Torino

Ultimo giorno di campagna elettorale per i candidati sindaco alle prese con i ballottaggi. La sfida più attesa è naturalmente quella di Roma, ma si vota anche a Torino, Trieste e in altri 7 capoluoghi di Provincia (Benevento, Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona e Varese). In tutto sono 65 i comuni che tornano al voto. Il centrodestra spera di conquistare le tre città più grandi e riscattare così la cocente sconfitta del primo turno. Enrico Letta però è ottimista: «Se vincono Gualtieri a Roma e Lo Russo a Torino sarà un trionfo». Rimane l'incognita dell'affluenza. Due settimane fa nelle grandi città ha votato meno di un elettore su due.



QUANDO SI VOTA

Le urne saranno aperte domenica 17 dalle 7 alle 23 e lunedì 18 dalle 7 alle 15. L'appuntamento elettorale coinvolgerà circa 5 milioni di elettori.



COME SI VOTA

Al seggio bisogna presentarsi muniti di carta d'identità e tessera elettorale. Non è necessario il Green Pass, ma bisognerà indossare la mascherina e rispettare le norme anti Covid. Nella scheda saranno indicati i due nomi dei candidati sindaco e le liste collegate. Non è ammesso il voto disgiunto.



LE SFIDE

A Roma si sfidano il candidato del centrodestra Enrico Michetti (al primo turno al 30,14%) e Roberto Gualtieri del centrosinistra (27,03%). La sindaca uscente Virginia Raggi del M5S ha totalizzato il 19,09%, davanti a lei Carlo Calenda al 19,81%. Giuseppe Conte, Matteo Renzi e Calenda hanno dichiarato che voteranno per Gualtieri. Non si è schierata invece Virginia Raggi e i suoi elettori più fedeli hanno lanciato sui social l'hashtag Io non voto al ballottaggio.



A Torino il confronto è fra il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo, in vantaggio col 43,86% e Paolo Damilano, del centrodestra, al 38,9%. A Trieste ci sono il sindaco uscente Roberto Dipiazza (centrodestra, 46,9% al primo turno) e Francesco Russo (centrosinistra, 31,6%).



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 08:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA