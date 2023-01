Computer e tablet gratis dall'Agenzia delle Entrate: ecco chi ne ha diritto e come fare domanda

Computer e tablet gratis, messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate con un bando. Il motivo? Il fisco, non ritenendoli più idonei per la propria attività (dopo il rinnovo nei propri uffici), ha deciso di cederli, in cambio di zero euro, a chi ne avesse bisogno. Un'opportunità per chi ha bisogno di un pc o di un tablet e in questo periodo di crisi non può permettersene uno nuovo.

Pc e tablet gratis dall'Agenzia delle Entrate

Chi può presentare la domanda? I beneficiari sono:

istituti scolastici statali;

istituti scolastici paritari;

pubbliche amministrazioni;

enti e organismi non-profit, ammessi anche se privati

Se lo stesso ente propone più domande, allora sarà esaminata la prima richiesta: seguendo l'ordine cronologico. La domanda deve essere inoltrata con la Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it entro le ore 12.00 del giorno 3 febbraio 2023. Il richiedente nella domanda dovrà inserire il codice identificativo che corrisponde a “AE2023”, mentre per la richiesta dovrà utilizzare l’applicazione on-line “Phoenice”. Il sistema genera un file phoenice.xml che dovrà essere inoltrato a mezzo PEC. Sono a carico del richiedente le operazioni d’imballaggio e ritiro, che ne sosterrà anche le spese.

E se pc o tablet non funzionano? Chi rifiuta le apparecchiature viene depennato dalla graduatoria. L’accettazione deve avvenire entro un tempo massimo di 10 giorni, altrimenti si è esclusi. Dopo l’adesione si dispone di un periodo di almeno 15 giorni per prenotare un appuntamento con le Entrate per il ritiro materiale delle apparecchiature. L’assenza di questo passaggio porta all’esclusione della graduatoria.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Gennaio 2023, 07:58

