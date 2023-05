Compra casa a 1 euro in Sicilia e la trasforma in una villa di lusso: «Ora vale mezzo milione»

di Redazione Web

Meredith Tabbone ha deciso di comprare casa, ma non in un luogo qualsiasi. La donna di Chicago appena è venuta a conoscienza che i comuni della Sicilia mettevano all'asta case abbandonate, si è fettata a capo fitto per approfittarne. Perchè? In quei comuni sono nati e cresciuti i suoi antenati italiani. Quello che ha sconvolto la 43enne è che le abitazioni partivano da un'offerta iniziale di 1 euro.

Compra casa a un euro, ora è una villa di lusso

Meredith sapeva che la famiglia di suo padre Michael era originaria della Sicilia. Ma non ne sapeva di più fino a quando, nel 2016, ha iniziato a fare ricerche su come ottenere la cittadinanza italiana. Ha scoperto che il suo bisnonno, Fillippo Tabbone, era originario di Sambuca di Sicilia, un piccolo paese della Sicilia. Nel gennaio 2019 - un anno dopo aver richiesto la cittadinanza italiana - Meredith ha letto un articolo su persone che facevano offerte per case a 1 euro in Italia. Per gioco, ha fatto un'offerta per un «appartamento fatiscente» a Sambuca. Ha scoperto di averla vinta nel maggio 2019 e ha iniziato i lavori un mese dopo.



L'abitazione iniziale non aveva elettricità né acqua corrente e il tetto era ricoperto di amianto ma questo non è importato alla donna. A Meredith è costato 750 euro (661 sterline) assumere una squadra per rimuovere il tetto in modo ecologico. La donna ha poi acquistato, nel 2020, la casa vuota accanto per 27 mila sterline e ha impiegato 46 mesi e 210.000 sterline per costruire un rifugio di 3.000 metri quadrati con quattro posti letto.





Meredith ha dichiarato: «La casa era in pessime condizioni, ma per molti versi era tutto ciò che mi aspettavo che fosse e anche di più. Aveva così tanto fascino! Aveva dettagli architettonici molto interessanti, si poteva davvero vedere la storia che traspariva dalle pareti. Ma era a dir poco una casa da ristrutturare. Quando abbiamo visto la casa per la prima volta, era di 750 metri quadrati, non aveva elettricità, acqua corrente o finestre, ed era piena di amianto. È molto grande e complessa: ci sono quattro letti, quattro bagni, una cucina esterna, un soggiorno e una zona pranzo. Abbiamo anche installato una terrazza superiore, una terrazza inferiore, una spa e una cantina, oltre a un camino e a un forno per la pizza». Meredith ha condiviso i suoi tre consigli per la ristrutturazione di un immobile all'estero: «Siate pazienti, il processo richiederà tempo, imparate la lingua locale se potete e divertitevi».

