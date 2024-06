Compiti per le vacanze, il pediatra: «Inutili e dannosi, costano 250 milioni di euro. Meglio spenderli per andare al mare»

di Redazione web

La pratica di assegnare compiti per le vacanze estive agli studenti è un tema dibattuto da tempo in Italia. Mentre molti insegnanti sostengono questa abitudine come un modo per mantenere attive le capacità di apprendimento degli alunni durante la pausa scolastica, numerosi genitori sono contrari, ritenendo che i compiti estivi possano togliere tempo prezioso al riposo e alla socializzazione dei loro figli. In questo contesto, il pediatra Italo Farnetani ha espresso una critica significativa, analizzando l'impatto economico e suggerendo un uso alternativo delle risorse. I vantaggi? «Nessuno», per il pediatra protagonista di una battaglia di lunga data contro lo studio nella bella stagione. A suo dire, infatti, «non c'è nessuna motivazione psicopedagogica valida e non è una pratica educativa. Anzi il contrario: rischia di essere diseducativa».

250 milioni per i compiti estivi

Secondo Farnetani, le famiglie italiane spenderanno circa 250 milioni di euro per acquistare libri e altri materiali necessari per i compiti estivi assegnati agli studenti. Questo costo, che equivale a circa 40 euro per studente, riguarda circa 6 milioni di alunni che dovranno affrontare impegni di studio durante le vacanze. «Queste risorse potrebbero essere usate meglio, per esempio investendo in corsi di nuoto, dal momento che molti bambini e ragazzi non lo hanno mai imparato e potrebbero correre dei rischi in acqua».

L'alternativa

Il professor Farnetani, ordinario presso l'Università Ludes-United Campus of Malta, consultato dall'Adnkronos Salute, suggerisce di risparmiare questi fondi per altre necessità dei ragazzi.

La disobbedienza civile

«Se si riassumono gli svantaggi dei compiti delle vacanze, non resta che consigliare agli insegnanti di non assegnarli e ai genitori di compiere una 'disobbedienza civile', e mandare a scuola i figli senza avere eseguito di compiti, facendo una giustificazione» in cui si spiegano le ragioni della scelta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA