Bruxelles boccia la manovra italiana, la commissione apre la strada ad una procedura per deficit eccessivo. Salvini: Ci giocano contro

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Commissione europea ha definitivamente rigettato il documento programmatico di bilancio del governo italiano per il 2019. Lo si apprende al termine della riunione del collegio dei commissari. L'esecutivo comunitario ha anche adottato il rapporto sul debito, aprendo cosi' la strada a una procedura per deficit eccessivo nelle prossime settimane.La manovra italiana, secondo la Ue, vede un «non rispetto particolarmente grave» delle regole di bilancio, in particolare della raccomandazione dell'Ecofin dello scorso 13 luglio. È quanto rileva la Commissione Ue nella valutazione adottata oggi. È con «rammarico» quindi che Bruxelles «conferma» la sua precedente valutazione della bozza del bilancio dell'Italia.Il collegio dei commissari europei, riunito stamani a Bruxelles, sarebbe giunto anche alla conclusione che neiconfronti dell'Italia è necessario aprire una procedura per deficit eccessivo legata al debito, a quanto si apprende da fonti qualificate. Tuttavia la palla non passerebbe direttamente al Comitato Economico e Finanziario del Consiglio, ma occorrerebbe un altro passaggio formale, cheDalla maggioranza, comunque trapela tranquillità, ma Matteo Salvini è pronto a contrattaccare: «Lo stato di salute della maggioranza è buono, le mie uniche preoccupazioni sono di natura esterna, non interna. Perché io posso fare poco contro chi gioca con la finanza. L'Italia, si sa, è un Paese appetibile, ha tante aziende appetibili. L'economia italiana è sana, se qualcuno ci gioca contro, vuol dire che ha interessi economici. Il problema non è la manovra. La Ue ha taciuto su manovre che hanno danneggiato il Paese, ora mi stupisce che eccepiscano su una manovra che lo fa ripartire»