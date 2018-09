Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CIVITANOVA - Ha palpeggiato una ragazza e l’ha spinta in un box dei bagni per abusare di lei. La vittima si è ribellata e dopo essere stata presa a pugni è riuscita a fuggire. L’aggressione choc è avvenuta in un centro commerciale e ora un giovane militare dell’Esercito è indagato per violenza sessuale e lesioni.I fatti finiti all’attenzione della magistratura risalgono al 28 novembre dello scorso anno. Stando a quanto emerso nel corso dell’attività investigativa coordinata dal sostituto procuratore Stefania Ciccioli, l’indagato - un ventinovenne residente in Trentino Alto Adige, che si trovava in vacanza nelle Marche - avrebbe visto nei bagni della struttura di vendita una dipendente del centro commerciale. Come preso da un raptus, si è scagliato su di lei, l’ha palpeggiata sul seno e si è strofinato sul suo corpo. Poi l’ha bloccata e spintonata in uno dei box della toilette. Alla fine lei è riuscita a fuggire. Il Pm Ciccioli ha condiviso le risultanze investigative dei carabinieri e dopo aver firmato l’avviso di chiusura delle indagini preliminari ha chiesto il giudizio per il militare dell’Esercito. L’udienza sarà celebrata il prossimo 24 ottobre davanti al Gup Manzoni. Il giovane è difeso dall’avvocato Nicola Nettis.